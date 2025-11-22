Focus TMW Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni

Ha preso il via nella serata di ieri la 15ª giornata del campionato di Serie C, che dopo le primissime gare giocate ha visto un esonero, comunque annunciato e preventivabile: la sconfitta contro la Pro Patria, culmine di un periodo negativo, ha portato la Pergolettese a esonerare mister Giacomo Curioni, quinto tecnico del Girone A esonerato.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO

Cittadella: Manuel IORI (nuovo)

Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI

Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)

Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)

Lecco: Federico VALENTE (confermato)

Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE

Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)

Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)

Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11

Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)

Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)

Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)

Renate: Luciano FOSCHI (confermato)

Trento: Luca TABBIANI (confermato)

Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER

Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)

Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)

Bra: Fabio NISTICO' (confermato)

Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)

Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)

Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)

Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)

Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)

Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)

Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo) -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Roberto VENTURATO

Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA -> dimessosi il 22/09 -> dal 22/09 Giovanni TEDESCO

Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)

Pineto: Ivan TISCI (confermato)

Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)

Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)

Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)

Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)

Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)

Torres: Michele PAZIENZA (nuovo) -> esonerato il 02/11 -> dal 02/11 Marco SANNA (ad interim) -> dal 10/11 Alfonso GRECO

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)