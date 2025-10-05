Juventus Next Gen, Chiellini alza la voce: "Arbitraggio poco uniforme, serve più attenzione"

La sconfitta della Juventus Next Gen contro il Ravenna ha lasciato non poca amarezza in casa bianconera, soprattutto per alcuni episodi arbitrali giudicati controversi. Claudio Chiellini, dirigente della squadra, ha affidato al sito ufficiale della Juventus le sue riflessioni, ribadendo la necessità di maggiore uniformità di giudizio.

“È evidente che siamo dispiaciuti per il risultato di oggi - ha esordito - ma non posso non sottolineare l’ennesimo episodio discutibile di questo inizio di stagione. In pieno recupero c’è stato un tocco di mano netto nell’area del Ravenna e non capisco come non sia stato assegnato il rigore dopo la revisione. Purtroppo non è la prima volta che accade”.

Chiellini ha ricordato altri episodi contestati: “Contro il Carpi è stato revocato un doppio giallo senza che il protocollo lo permettesse, contro l’Arezzo ci è stato fischiato contro un rigore per un tocco di Turicchia col braccio attaccato al corpo, mentre con la Sambenedettese la terza rete subita era viziata da un tocco di mano. Se si dispone di strumenti come il FVS, dovrebbero servire proprio a evitare questi errori”.

Il dirigente ha poi aggiunto: “Non voglio che i ragazzi si sentano penalizzati perché sono giovani, ma è doveroso pretendere più uniformità. Allo stesso tempo, faccio i complimenti al Ravenna e a mister Marchionni per la vittoria e l’ottimo inizio di stagione”.