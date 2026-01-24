Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, il programma dalla 23ª giornata: in campo Union Brescia e Benevento
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:49Serie C
Tommaso Maschio

Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto il successo della Triestina sul Lumezzane e il pareggio senza reti fra Giugliano e Cavese, la ventitreesima giornata di Serie C prosegue tre gare nel Girone A, con l'Union Brescia in campo, e quattro negli altri due raggruppamenti che vedranno scendere in campo fra le altre Ternana, Ravenna, Benevento e Crotone.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Venerdì 23 gennaio
Triestina – Lumezzane 2-1
72’ Ferro (L), 74’ Jonsson (T), 90’+3’ rig. Kljajic (T)
Sabato 24 gennaio
Ore 14.30 - Albinoleffe – Trento
Ore 14.30 - Union Brescia – Renate
Ore 17.30 - Virtus Verona – Pro Vercelli
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
Ore 14.30 - Novara – Pro Patria
Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Inter U23 34, Alcione Milano 33, Renate 32, Trento 31, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 28, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

* una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 24 gennaio
Ore 14.30 - Carpi – Ternana
Ore 14.30 - Torres – Bra
Ore 17.30 - Ravenna – Guidonia Montecelio
Ore 17.30 - Sambenedettese – Pianese
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Arezzo – Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Ascoli – Perugia
Ore 17.30 - Gubbio – Forlì
Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto – Campobasso
Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Ternana 26*, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23*, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19, Torres 16, Pontedera 15

N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 23 gennaio
Giugliano – Cavese 0-0
Sabato 24 gennaio
Ore 14.30 - Benevento – Siracusa
Ore 14.30 - Latina – Foggia
Ore 17.30 - Casarano – Picerno
Ore 17.30 - Crotone – Potenza
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Team Altamura – Atalanta U23
Ore 14.30 - Casertana – Trapani
Ore 14.30 - Catania – Cosenza
Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Catania 48, Benevento 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Crotone 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 22*, Picerno 19, Giugliano 17*

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

