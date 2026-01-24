Serie C, il programma dalla 23ª giornata: in campo Union Brescia e Benevento

Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto il successo della Triestina sul Lumezzane e il pareggio senza reti fra Giugliano e Cavese, la ventitreesima giornata di Serie C prosegue tre gare nel Girone A, con l'Union Brescia in campo, e quattro negli altri due raggruppamenti che vedranno scendere in campo fra le altre Ternana, Ravenna, Benevento e Crotone.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026

GIRONE A

Venerdì 23 gennaio

Triestina – Lumezzane 2-1

72’ Ferro (L), 74’ Jonsson (T), 90’+3’ rig. Kljajic (T)

Sabato 24 gennaio

Ore 14.30 - Albinoleffe – Trento

Ore 14.30 - Union Brescia – Renate

Ore 17.30 - Virtus Verona – Pro Vercelli

Domenica 25 gennaio

Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo

Ore 14.30 - Novara – Pro Patria

Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 26 gennaio

Ore 20.30 - Lecco – Inter U23

Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Inter U23 34, Alcione Milano 33, Renate 32, Trento 31, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 28, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

* una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 24 gennaio

Ore 14.30 - Carpi – Ternana

Ore 14.30 - Torres – Bra

Ore 17.30 - Ravenna – Guidonia Montecelio

Ore 17.30 - Sambenedettese – Pianese

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30 - Arezzo – Juventus Next Gen

Ore 14.30 - Ascoli – Perugia

Ore 17.30 - Gubbio – Forlì

Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro

Ore 17.30 - Pineto – Campobasso

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Ternana 26*, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23*, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19, Torres 16, Pontedera 15

N.B. - * una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Venerdì 23 gennaio

Giugliano – Cavese 0-0

Sabato 24 gennaio

Ore 14.30 - Benevento – Siracusa

Ore 14.30 - Latina – Foggia

Ore 17.30 - Casarano – Picerno

Ore 17.30 - Crotone – Potenza

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30 - Team Altamura – Atalanta U23

Ore 14.30 - Casertana – Trapani

Ore 14.30 - Catania – Cosenza

Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana

Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Catania 48, Benevento 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Crotone 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 22*, Picerno 19, Giugliano 17*

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva