Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre

Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarreTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 08:34Serie C
Luca Bargellini

Ventiduesimo turno di Serie C finito ufficialmente in archivio e, come di consueto, non sono mancati i risultati di spicco. Ecco, girone per girone, cos'è successo nel weekend di campionato appena terminato.

GIRONE A - Il Vicenza continua a fare corsa a sé e mette a referto la 17ª vittoria della sua stagione nel derby contro l'Arzignano Valchiampo. Bene anche il Lecco che batte in trasferta la Dolomiti Bellunesi. Solo pareggi per Union Brescia e Cittadella. Secondo successo di fila, invece, per l'Inter U23 che supera la Virtus Verona e conquista la quinta piazza in solitaria sfruttando il ko dell'Alcione Milano in quel di Lumezzane (al 13° risultato utile consecutivo). Vince anche l'Ospitaletto contro la Triestina e fa un deciso passo verso la salvezza.

GIRONE B - Il Ravenna inanella la quarta giornata senza vittorie e l'Arezzo si stacca al primo posto con sette lunghezze di vantaggio. Perde anche l'Ascoli terza forza del campionato. Vincono, invece, Campobasso al quinto risultato utile consecutivo e la Juventus Next Gen (ottava gara con almeno un punto ottenuto). Nelle zone basse della graduatoria, infine, successi per Sambenedettese, Gubbio, Livorno e Bra, carnefice proprio del Ravenna.

GIRONE C - Vince sia il Benevento sia il Catania e continua il testa a testa fra sanniti e etnei per il primo posto del girone. Vince anche la Salernitana terza forza del torneo. Perdono, invece, Casertana, Cosenza e Monopoli, rispettivamente quarta, quinta e sesta forza del torneo. Bene Crotone, Audace Cerignola e Potenza, così come il Team Altamura. In coda vince il Foggia così come il Trapani, anche se per i granata il conto alla rovescia sembra oramai inevitabile...

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 22ª GIORNATA
GIRONE A
Cittadella-Pergolettese 3-3
44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)
Dolomiti Bellunesi-Lecco 1-4
13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)
Trento-Novara 1-1
39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)
Lumezzane-Alcione Milano 1-0
23' Iori
Ospitaletto-Triestina 1-0
28' Messaggi
Pro Patria-Giana Erminio 0-4
22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri
Arzignano Valchiampo-Vicenza 1-2
73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)
Pro Vercelli-Union Brescia 0-0
Inter U23-Virtus Verona 1-0
45'+10 rig. La Gumina
Renate-Albinoleffe 1-1
44' Karlsson (R), 58' Sali (A) - [espulso Auriletto (R) al 71']

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Alcione Milano 33, Inter U23 34, Renate 32, Trento 31, Lumezzane 29, Giana Erminio 29, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2
una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Vis Pesaro-Arezzo 0-3
10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci
Juventus Next Gen-Ascoli 1-0
65' Guerra
Pianese-Torres 1-1
14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)
Campobasso-Carpi 2-0
21’ e 78' Bifulco
Guidonia Montecelio-Livorno 0-2
65' Dionisi, 75' Biondi
Forlì-Sambenedettese 0-2
12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi
Perugia-Gubbio 0-1
71’ La Mantia
Bra-Ravenna 2-1
32' Baldini (B), 52' Sganzerla (B), 90'+2 Solini (R) - [espulso Lonardi (R) al 45'+1]
Pontedera-Pineto 1-1
23' Cerretti (Pon), 61' Marrancone (Pin)

Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19*, Torres 16, Pontedera 15

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese-Team Altamura 1-2
44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)
Benevento-Casarano 3-0
49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini
Atalanta U23-Salernitana 0-1
56’ De Boer
Potenza-Casertana 2-0
45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria
Siracusa-Audace Cerignola 0-1
81’ Gambale
Trapani-Sorrento 4-0
3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc
Picerno-Latina 0-0
Foggia-Giugliano 2-1
27' e 63' Petermann (F), 65' Egharevba (G) - [espulso Castorri (F) al 90'+11 - Perucchini (F)
Monopoli-Catania 1-2
51' Tirelli (M), 80' Casasola (C), 90'+5 Caturano (C)
Cosenza-Crotone 0-2
32' Di Pasquale, 54' Piovanello

Classifica - Benevento 48, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone 31, Audace Cerignola 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 21, Picerno 19, Giugliano 16

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione" Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione"
Altre notizie Serie C
Derby calabrese, colpo esterno del Crotone: Cosenza ko 2-0, gol e highlights VideoDerby calabrese, colpo esterno del Crotone: Cosenza ko 2-0, gol e highlights
Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione" Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione"
Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani... Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani
Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"... Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"
Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
2 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio
4 Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
5 Juventus vicina a un colpo di mercato, Tuttosport apre: "A 2 milioni da Mateta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Immagine top news n.1 Stato di forma: allunga l'Inter, Fiorentina in crescita. Male la Lazio, ultimo il Lecce
Immagine top news n.2 Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"
Immagine top news n.3 Lazio-Como 0-3, le pagelle: questo è il vero Baturina, Paz da palati fini. Marusic una rovina
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
Immagine top news n.5 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Immagine top news n.7 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus e Napoli si incrociano sul mercato: oltre a Maldini, entrambe anche su Giovane
Immagine news Serie A n.2 Ora la Roma può cambiare marcia. Come ha fatto Gasperini con la prima Atalanta
Immagine news Serie A n.3 Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Immagine news Serie A n.4 De Zerbi: "Robinio Vaz lo vedo come il primo Osimhen. Ma deve mantenere la fame viva"
Immagine news Serie A n.5 Lanzafame: "Conte un martello. Under 21? Con Balo e Giovinco scappammo a Tel Aviv"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, non è tempo di piangersi addosso: Copenaghen è già uno spareggio-Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Longo bis a Bari: la società promette rinforzi per la salvezza
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: il Bari torna al passato. In panchina riecco Moreno Longo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Balcot: "Questa è la mia grande opportunità. Voglio conquistare Modesto"
Immagine news Serie B n.6 Dal giallorosso della Roma a quello del Catanzaro: il 2008 Vella alla corte di Aquilani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Derby calabrese, colpo esterno del Crotone: Cosenza ko 2-0, gol e highlights
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?