Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre

Ventiduesimo turno di Serie C finito ufficialmente in archivio e, come di consueto, non sono mancati i risultati di spicco. Ecco, girone per girone, cos'è successo nel weekend di campionato appena terminato.

GIRONE A - Il Vicenza continua a fare corsa a sé e mette a referto la 17ª vittoria della sua stagione nel derby contro l'Arzignano Valchiampo. Bene anche il Lecco che batte in trasferta la Dolomiti Bellunesi. Solo pareggi per Union Brescia e Cittadella. Secondo successo di fila, invece, per l'Inter U23 che supera la Virtus Verona e conquista la quinta piazza in solitaria sfruttando il ko dell'Alcione Milano in quel di Lumezzane (al 13° risultato utile consecutivo). Vince anche l'Ospitaletto contro la Triestina e fa un deciso passo verso la salvezza.

GIRONE B - Il Ravenna inanella la quarta giornata senza vittorie e l'Arezzo si stacca al primo posto con sette lunghezze di vantaggio. Perde anche l'Ascoli terza forza del campionato. Vincono, invece, Campobasso al quinto risultato utile consecutivo e la Juventus Next Gen (ottava gara con almeno un punto ottenuto). Nelle zone basse della graduatoria, infine, successi per Sambenedettese, Gubbio, Livorno e Bra, carnefice proprio del Ravenna.

GIRONE C - Vince sia il Benevento sia il Catania e continua il testa a testa fra sanniti e etnei per il primo posto del girone. Vince anche la Salernitana terza forza del torneo. Perdono, invece, Casertana, Cosenza e Monopoli, rispettivamente quarta, quinta e sesta forza del torneo. Bene Crotone, Audace Cerignola e Potenza, così come il Team Altamura. In coda vince il Foggia così come il Trapani, anche se per i granata il conto alla rovescia sembra oramai inevitabile...

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 22ª GIORNATA

GIRONE A

Cittadella-Pergolettese 3-3

44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)

Dolomiti Bellunesi-Lecco 1-4

13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)

Trento-Novara 1-1

39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)

Lumezzane-Alcione Milano 1-0

23' Iori

Ospitaletto-Triestina 1-0

28' Messaggi

Pro Patria-Giana Erminio 0-4

22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Arzignano Valchiampo-Vicenza 1-2

73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)

Pro Vercelli-Union Brescia 0-0

Inter U23-Virtus Verona 1-0

45'+10 rig. La Gumina

Renate-Albinoleffe 1-1

44' Karlsson (R), 58' Sali (A) - [espulso Auriletto (R) al 71']

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Alcione Milano 33, Inter U23 34, Renate 32, Trento 31, Lumezzane 29, Giana Erminio 29, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2

una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Vis Pesaro-Arezzo 0-3

10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci

Juventus Next Gen-Ascoli 1-0

65' Guerra

Pianese-Torres 1-1

14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)

Campobasso-Carpi 2-0

21’ e 78' Bifulco

Guidonia Montecelio-Livorno 0-2

65' Dionisi, 75' Biondi

Forlì-Sambenedettese 0-2

12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi

Perugia-Gubbio 0-1

71’ La Mantia

Bra-Ravenna 2-1

32' Baldini (B), 52' Sganzerla (B), 90'+2 Solini (R) - [espulso Lonardi (R) al 45'+1]

Pontedera-Pineto 1-1

23' Cerretti (Pon), 61' Marrancone (Pin)

Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19*, Torres 16, Pontedera 15

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese-Team Altamura 1-2

44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)

Benevento-Casarano 3-0

49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini

Atalanta U23-Salernitana 0-1

56’ De Boer

Potenza-Casertana 2-0

45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria

Siracusa-Audace Cerignola 0-1

81’ Gambale

Trapani-Sorrento 4-0

3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc

Picerno-Latina 0-0

Foggia-Giugliano 2-1

27' e 63' Petermann (F), 65' Egharevba (G) - [espulso Castorri (F) al 90'+11 - Perucchini (F)

Monopoli-Catania 1-2

51' Tirelli (M), 80' Casasola (C), 90'+5 Caturano (C)

Cosenza-Crotone 0-2

32' Di Pasquale, 54' Piovanello

Classifica - Benevento 48, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone 31, Audace Cerignola 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 21, Picerno 19, Giugliano 16

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva