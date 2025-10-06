Paura per Eljero Elia: incidente in autostrada, auto distrutta ma l'ex Juve è illeso

Grande spavento per Eljero Elia. L’ex centrocampista olandese è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sull’autostrada A4 nei Paesi Bassi, che ha distrutto la sua Lamborghini Urus dal valore di circa 311.000 euro, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Secondo la ricostruzione di Elia, l’auto davanti a lui si è fermata improvvisamente senza attivare le luci di emergenza, costringendolo a frenare bruscamente e a sbandare, provocando una collisione che ha coinvolto tre veicoli. Fortunatamente non ci sono stati feriti: si registrano solo danni materiali. L’incidente ha comportato la chiusura temporanea dell’autostrada e l’avvio di un’indagine da parte della polizia, che ha effettuato almeno un fermo.

Elia, 38 anni, si era ritirato nel 2022 dopo una carriera che lo ha visto protagonista in diversi club europei, tra cui Twente, Amburgo, Juventus, Werder Brema, Feyenoord e Southampton. Con la nazionale olandese ha disputato il Mondiale 2010, giocando 49 minuti nella finale persa contro la Spagna. Attualmente ricopre il ruolo di viceallenatore degli Under 21 dell’ADO Den Haag, la sua squadra di formazione.

Dopo l’incidente, Elia ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi tramite Instagram, confermando che tutti i coinvolti stavano bene e che aveva fornito alle autorità una dettagliata spiegazione delle circostanze dell’incidente. Nonostante il danno alla sua costosa vettura, il giocatore può tirare un sospiro di sollievo: la vicenda si è risolta senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte, lasciando solo lo shock e qualche danno materiale.