Fabiani: "Alla Lazio manca qualche punto. Sul mercato andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Cremonese: "Al meglio non c'è mai fine, sono i risultati a rispondere, seppur non tutti sono veritieri. A questa squadra manca qualche punticino, ma il calcio è questo e devi soffrire fino all'ultimo momento".

Cosa vi aspettate dal mercato?

"Ogni volta che vengo fate la stessa domanda e vi rispondo nella stessa maniera. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia".

Vittoria di sabato scorso dimostra la compattezza del gruppo?

"L'importante è essere uniti, lavorare per il bene dei laziali e di chi sta a cuore".

Auguri al mondo biancoceleste?

"Tanto benessere per tutti quanti e un augurio a tutti i tifosi della Lazio".