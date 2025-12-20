Fabiani: "Alla Lazio manca qualche punto. Sul mercato andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia"
Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Cremonese: "Al meglio non c'è mai fine, sono i risultati a rispondere, seppur non tutti sono veritieri. A questa squadra manca qualche punticino, ma il calcio è questo e devi soffrire fino all'ultimo momento".
Cosa vi aspettate dal mercato?
"Ogni volta che vengo fate la stessa domanda e vi rispondo nella stessa maniera. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia".
Vittoria di sabato scorso dimostra la compattezza del gruppo?
"L'importante è essere uniti, lavorare per il bene dei laziali e di chi sta a cuore".
Auguri al mondo biancoceleste?
"Tanto benessere per tutti quanti e un augurio a tutti i tifosi della Lazio".
