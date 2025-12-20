Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fabiani: "Alla Lazio manca qualche punto. Sul mercato andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia"

Fabiani: "Alla Lazio manca qualche punto. Sul mercato andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:45Serie A
Pietro Celeste

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Cremonese: "Al meglio non c'è mai fine, sono i risultati a rispondere, seppur non tutti sono veritieri. A questa squadra manca qualche punticino, ma il calcio è questo e devi soffrire fino all'ultimo momento".

Cosa vi aspettate dal mercato?
"Ogni volta che vengo fate la stessa domanda e vi rispondo nella stessa maniera. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia".

Vittoria di sabato scorso dimostra la compattezza del gruppo?
"L'importante è essere uniti, lavorare per il bene dei laziali e di chi sta a cuore".

Auguri al mondo biancoceleste?
"Tanto benessere per tutti quanti e un augurio a tutti i tifosi della Lazio".

Articoli correlati
Inchiesta mutui facili, Fabiani smentisce rapporti con Di Paolo Inchiesta mutui facili, Fabiani smentisce rapporti con Di Paolo
Lazio, Fabiani: "Tavares credo rimarrà un giocatore della Lazio. Oggi gara importante"... Lazio, Fabiani: "Tavares credo rimarrà un giocatore della Lazio. Oggi gara importante"
Fabiani: "Con Sarri programma triennale. Mercato? Già fatta riunione con lui e Lotito,... Fabiani: "Con Sarri programma triennale. Mercato? Già fatta riunione con lui e Lotito, c'è fiducia"
Altre notizie Serie A
Adani: "La chiave di Napoli-Milan è stata un'altra, ma Maignan è colpevole sui due... Adani: "La chiave di Napoli-Milan è stata un'altra, ma Maignan è colpevole sui due gol"
Fabregas non pensa solo ai risultati: "A Como più stabilità e pazienza rispetto ad... Fabregas non pensa solo ai risultati: "A Como più stabilità e pazienza rispetto ad altre società"
Sassuolo, le ultime sul nuovo infortunio di Pinamonti: ancora problema alla caviglia... Sassuolo, le ultime sul nuovo infortunio di Pinamonti: ancora problema alla caviglia
Muharemovic non si nasconde: "Sto bene al Sassuolo, ma sogno Premier e Champions"... Muharemovic non si nasconde: "Sto bene al Sassuolo, ma sogno Premier e Champions"
Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. E adesso la Fiorentina... Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. E adesso la Fiorentina è casa mia"
Oltre la Supercoppa: Bologna e Napoli in visita all’ospedale pediatrico di Riad Oltre la Supercoppa: Bologna e Napoli in visita all’ospedale pediatrico di Riad
L'aquila torna a volare sull'Olimpico: prima di Lazio-Cremonese il debutto di Flaminia... L'aquila torna a volare sull'Olimpico: prima di Lazio-Cremonese il debutto di Flaminia
Si gioca pochissimo all'Olimpico e si tira ancora meno: 0-0 al 45' tra Lazio e Cremonese... Si gioca pochissimo all'Olimpico e si tira ancora meno: 0-0 al 45' tra Lazio e Cremonese
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 A Firenze pronta una 'rivoluzione d'inverno': Dzeko ai saluti, sirene spagnole per Kean
5 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Haaland sorpassa Ronaldo: superati i 103 gol di CR7 in Premier (ma con 122 partite in meno)
Immagine top news n.1 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.2 Fiorentina, Paratici sempre più vicino: pronto un contratto per quattro stagioni e mezza
Immagine top news n.3 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.4 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.5 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.6 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.7 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Adani: "La chiave di Napoli-Milan è stata un'altra, ma Maignan è colpevole sui due gol"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas non pensa solo ai risultati: "A Como più stabilità e pazienza rispetto ad altre società"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, le ultime sul nuovo infortunio di Pinamonti: ancora problema alla caviglia
Immagine news Serie A n.4 Muharemovic non si nasconde: "Sto bene al Sassuolo, ma sogno Premier e Champions"
Immagine news Serie A n.5 Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. E adesso la Fiorentina è casa mia"
Immagine news Serie A n.6 Oltre la Supercoppa: Bologna e Napoli in visita all’ospedale pediatrico di Riad
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Questa squadra può crescere e può farlo dalla gara di domani"
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Palermo 2-2, le pagelle: Palumbo goal da urlo, male Bani
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo fermato in casa dell'Avellino: 2-2, la vetta è lontana 7 punti
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Dobbiamo crescere in trasferta e stare sul pezzo"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Reggiana, formazioni ufficiali: Gorgone rilancia Squizzato, Dionigi si affida a Rozzio
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Idee chiare sul mercato, mi auguro che il presidente intervenga al più presto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Barilari: "Ottima gara, avevamo 9 assenze. La Salernitana mi piace tanto"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Achik: "Sogno di segnare sotto la Sud, il nuovo modulo mi aiuta"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "38 punti con rosa nuova, non era scontato. Mercato da domani"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.6 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?