Juve Stabia, Abate: "Cesena squadra forte. Ci teniamo stretti questo pareggio"

A margine di Cesena-Juve Stabia, sfida terminata 1 a 1, l'allenatore dei campani Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della sua squadra:

"Abbiamo incontrato una squadra forte. Il Cesena è il quarto miglior attacco, una delle squadre che concede meno occasioni agli avversari in campionato. Abbiamo fatto un bel primo quarto d’ora di primo tempo poi abbiamo abbassato l’intensità ed è lì che dobbiamo migliorare. Perché questo ha complicato le cose. Soprattutto con una squadra organizzata e capace nelle transizioni di campo come il Cesena. Ci teniamo stretti questo punto perché arriva su un campo molto difficile. È stata una partita equilibrata fra due squadre che hanno scelto di giocare a viso aperto e ne è uscita una grande gara. La nostra squadra è venuta a Cesena proponendo calcio, con le sue caratteristiche e ha fatto la sua partita”. Le parole di Abate sono state riprese dai colleghi di pianetaserieb.it.