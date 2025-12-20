Cremonese, Terracciano: "Il braccetto fa per me. E' stata una settimana intensa"
TUTTO mercato WEB
Il difensore della Cremonese, Filippo Terracciano, ha parlato nel pre-partita contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "La Lazio è conosciuta per il loro modo di giocare in maniera codificata. E' stata una settimana intensa di lavoro. L'importante è mantenere sempre l'equilibrio all'interno della nostra squadra. Non bisogna reprimersi quando le cose non vengono e né esaltarsi quando riescono".
Ti trovi bene in questa nuova posizione da braccetto?
"Mi trovo bene da braccetto, fa per me. Mi piace questo ruolo da ricoprire, ne parlo ogni giorno con il mister".
Altre notizie Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile