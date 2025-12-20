Cremonese, Terracciano: "Il braccetto fa per me. E' stata una settimana intensa"

Il difensore della Cremonese, Filippo Terracciano, ha parlato nel pre-partita contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "La Lazio è conosciuta per il loro modo di giocare in maniera codificata. E' stata una settimana intensa di lavoro. L'importante è mantenere sempre l'equilibrio all'interno della nostra squadra. Non bisogna reprimersi quando le cose non vengono e né esaltarsi quando riescono".

Ti trovi bene in questa nuova posizione da braccetto?

"Mi trovo bene da braccetto, fa per me. Mi piace questo ruolo da ricoprire, ne parlo ogni giorno con il mister".