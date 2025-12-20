Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
TUTTO mercato WEB
Ammenda da 10.000 euro. È appena arrivato il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un'ingente multa per le parole ingiuriose rivolte a Lele Oriali.
Questo il comunicato del Giudice Sportivo:
"ALLENATORI NON ESPULSI AMMENDA DI €10.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".
