Modena-Venezia 1-2, le pagelle: Di Mariano gol dell'ex, Yeboah fa la differenza

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 17:19Serie B
Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Modena-Venezia 1-2

MODENA
Chichizola 6 - Non può nulla sul tap-in di Yeboah, mentre è sicuro nella respinta sullo stesso numero 10. Nella ripresa è incolpevole sul gol di Casas e evita più volte il tris.

Dellavalle 5,5 - Qualche problema fisico nel primo tempo per il difensore, che lo condiziona. Fatica soprattutto con i neo-entrati in casa Venezia. Dal 79' Magnino sv -

Adorni 6 - Alza come può il muro ma non riesce a limitare uno straripante Yeboah. Meglio nella seconda parte di gara.

Cauz 6 - Torna titolare e lo fa in una gara molto complicata: la sua prestazione è però sufficiente. Dal 70' Zanimacchia - Più peso offensivo per i suoi dopo l'ingresso, nonostante i pochi tentativi verso la porta.

Beyuku 5,5 - Spinge meno del solito, senza trovare particolari spunti e senza troppe idee da mettere in campo.

Santoro 5,5 - Qualche fatica nel primo tempo per lui, poi ammonito nella ripresa. Pochi gli spunti interessanti. Dal 70' Pedro Mendes 6,5 - Firma la centesima gara in Serie B con un assist intelligente per il gol di Di Mariano.

Gelli 6 - Suona la carica nel momento più difficile e la squadra si riscatta, trovando il gol nel finale e uno sprint che può essere di buon auspicio per la prossima gara.

Pyyhtia 6 - Schierato dal 1', il centrocampista non riesce a fare la differenza, sbagliando anche passaggi semplici. Resta negli spogliatoi. Dal 46' Sersanti 6,5 - Il suo ingresso cambia il volto al match, nonostante il passivo comunque negativo della sua squadra.

Zampano 5,5 - Gara molto particolare per lui, ex della sfida. Non firma però la sua miglior prestazione stagionale.

Massolin 5 - Dopo diverse gare giocate su buon livello, passo indietro per il trequartista che non trova mai la via per offendere. Dal 79' Di Mariano 6,5 - Realizza, nel finale, il gol dell'ex che regala una piccola speranza di rimonta ai suoi.

Gliozzi 5,5 - L'attaccante è spesso nascosto tra le maglie attente della retroguardia veneta. Non si vede quasi mai davanti.

Andrea Sottil 6 - Fa quel che può con una rosa obiettivamente corta. Pesca dalla panchina Sersanti, Pedro Mendes e Di Mariano, che cambiano comunque il volto di una squadra apparsa stanca e sulle gambe.

VENEZIA
Stankovic 6 - Inoperoso per gran parte del match, incolpevole sul gol di Di Mariano.

Schingtienne 6 - Stanco dopo le numerose gare giocate, pecca di lucidità in occasione del giallo e fatica nella ripresa, dopo un buon primo tempo. Dal 81' Korac sv

Svoboda 6,5 - Il centrale è una sicurezza e non fa girare Gliozzi per l'area di rigore, seguendolo a passo d'uomo.

Sverko 6,5 - Entrato a pieno regime nei meccanismi di Stroppa, fornisce una buona prestazione.

Hainaut 6 - Il passo è diverso e garantisce qualità, nonostante non trovi la sua miglior prestazione stagionale.

Duncan 6 - Ritrova la maglia da titolare e fornisce una prestazione ordinata e senza sbavature. Dal 73' Lella 6 - Entra per provare a dare equilibrio alla manovra, senza far schiacciare troppo la squadra.

Doumbia 6 - Spazia per tutto il campo ed è effettivamente l'ago della bilancia del gioco di Stroppa.

Busio 6,5 - Tantissima qualità con la palla tra i piedi, cambia ruolo in diversi momenti del campo non abbassando però il livello.

Sagrado 6 - Qualche sortita interessante, ma non c'è troppa precisione nei suoi traversoni. Dal 73' Haps 7 - Lui è il titolare e lo dimostra 90 secondi dopo il suo ingresso, con un cross stilisticamente perfetto: assist e bonus a referto per l'esterno.

Yeboah 7 - Il numero 10 è il miglior in campo e lo dimostra in tutto l'arco del match. Tanti spunti, tap-in decisivo e sfiora ripetutamente la doppietta. Nella ripresa, anche complice la stanchezza, spreca. Dal 89' Bjarkason sv

Adorante 6 - Non semplice la gara dell'attaccante, abile però a servire Busio per la conclusione in occasione dell'1-0. Dal 73' Casas 7 - Al primo pallone toccato, trova il gol. Al terzo, trova un assist perfetto per Yeboah. Sfiora anche dopo un'azione personale la doppietta. Si può chiedere di più?

Giovanni Stroppa 7 - Sceglie un approccio in linea con quanto mostrato in queste giornate. La panchina diventa fondamentale per portare a casa un risultato estremamente positivo.

