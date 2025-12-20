Frosinone-Spezia 2-1, le pagelle: Calò protagonista, Ghedjemis indemoniato. Male la difesa ligure
Risultato finale: Frosinone-Spezia 2-1
FROSINONE
Palmisani 6 - Pomeriggio decisamente tranquillo per l'estremo difensore giallazzurro, protagonista nella ripresa con una bella parata su una conclusione al volo di Bandinelli. Viene ingannato in pieno recupero da una deviazione sul tiro da fuori area di Beruatto.
Calvani 6,5 - Gioca una buonissima partita sulla corsia di sua competenza. Non ha alcun problema in fase difensiva.
Cittadini 7 - Prestazione maiuscola per il 23enne di proprietà dell'Atalanta, leader della retroguardia del Frosinone nel soleggiato pomeriggio dello "Stirpe".
Monterisi 6,5 - Anche per lui una gara ben più che sufficiente, condita dall'assist involontario per il tap-in di Bracaglia nell'azione dell'uno a zero.
Bracaglia 6,5 - Sblocca il risultato con un gol semplicissimo a due metri dalla linea di porta, sfruttando un colpo di testa impreciso di Monterisi e l'ancora più grande leggerezza della difesa dello Spezia sul pallone vagante in area piccola. Dal 75' Marchizza s.v.
Calò 7,5 - Protagonista assoluto in mezzo al campo, batte il corner che porta al gol dell'1-0 e poi mette la firma sull'assist per il raddoppio di Ghedjemis. Disegna calcio, confermandosi un punto di forza di questo Frosinone. Dall'84' Barcella s.v.
Cichella 6 - Fa la sua partita, non si mette particolarmente in mostra ma lavora parecchio per la squadra a centrocampo. Dal 62' F. Gelli 6 - Dà freschezza al reparto in un momento cruciale della partita.
Ghedjemis 7 - Il numero 7 mette in mostra tutto il suo talento. Oltre al gol del 2-0, si fa vedere con una lunghissima serie di azioni pericolose negli ultimi metri di campo: ubriaca a ripetizione la difesa dello Spezia.
Koutsoupias 6,5 - Qualità e scelte giuste, un mix perfetto per non sfigurare in una partita potenzialmente molto ostica contro una squadra affamata di punti per uscire da una difficile situazione di classifica.
Kvernadze 7 - Insieme a Ghedjemis fa soffrire parecchio la retroguardia ligure: non dà un attimo di respiro a Wisniewski. Dall'84' Biraschi s.v.
Raimondo 6 - Dei tre là davanti è quello meno vivace, ma un po' c'era da aspettarselo. Chiude comunque sulla sufficienza per un primo tempo ben giocato. Dal 62' Zilli 6 - Non ha modo di incidere nella mezz'ora finale.
Massimiliano Alvini 7 - E' un bellissimo Frosinone quello che vince di fronte al pubblico amico dello "Stirpe" e si garantisce la possibilità di trascorrere il Natale in vetta alla classifica di Serie B: grandi meriti all'allenatore toscano.
SPEZIA
Mascardi 4,5 - Non fa valere la sua presenza nell'azione dell'1-0 del Frosinone, mentre può fare ben poco sul diagonale di Ghedjemis. Molto spesso dà la sensazione di non essere sufficientemente reattivo sui palloni vaganti in area di rigore.
Wisniewski 4,5 - Viene mandato completamente in tilt da Kvernadze: in novanta minuti non trova alcuna soluzione per contenere le incursioni del numero 17 del Frosinone.
Hristov 4,5 - Totale sofferenza (e fatica) anche per lui, protagonista in negativo in occasione del primo gol con una caduta in area di rigore che spalanca la porta a Bracaglia. Dal 59' Candela 6 - Mai chiamato realmente in causa dai compagni, non ha modo di farsi vedere sulla fascia.
Cistana 4,5 - Non c'è due senza tre: nulla da salvare questo pomeriggio allo "Stirpe", quantomeno per quel che concerne la linea difensiva.
Vignali 5 - Sulla corsia di destra si vede con il contagocce, ben contenuto dagli avversari che non gli consentono di affondare il colpo.
Cassata 5,5 - Qualche lampo improvviso per il centrocampista, ma nulla di più: la sensazione è che non sia mai realmente supportato dai compagni. Dall'80' Lapadula s.v.
Nagy 5 - Prova alquanto anonima in mezzo al campo per il numero 8 bianconero. Dal 59' Esposito 6 - Tenta di dare una scossa allo Spezia con qualche iniziativa personale - vedasi un tiro intercettato da Palmisani all'87' - e diverse giocate per il resto della squadra.
Bandinelli 6 - L'unica sufficienza piena nell'amaro pomeriggio dello Spezia allo "Stirpe". Lotta con tutti i mezzi a propria disposizione, facendo anche più del dovuto per rimediare alle imprecisioni dei compagni.
Beruatto 5 - Ghedjemis gli crea più di qualche problema, tanto da costringerlo il più delle volte ad affannose rincorse. Accorcia le distanze con un bel tiro da fuori, ma quando le due squadre sono ormai già con la mente al prossimo impegno.
Soleri 5 - Messo un po' a sorpresa nell'undici titolare da Donadoni, colpisce la traversa con un colpo di testa dopo soli quattro minuti. Poi sparisce dai radar. Dal 70' Di Serio 5,5 - In difficoltà nel finale di partita.
Artistico 5,5 - Fa senza dubbio qualcosa in più rispetto a Soleri, nel primo tempo dimostra di avere tanta fame ma è troppo impreciso davanti alla porta. Dal 70' Vlahovic 6 - Trova la sponda per il gol della bandiera firmato da Beruatto.
Roberto Donadoni 5 - Seconda sconfitta consecutiva per il "suo" Spezia, condannato a trascorrere il Natale in zona retrocessione diretta. Molto male il reparto arretrato bianconero, ma anche gli attaccanti hanno dimostrato di essere in grande difficoltà: servirà una svolta già a partire dallo scontro diretto con il Pescara del prossimo 27 dicembre.