Venezia, Stroppa: "Sfiorata la perfezione, occasioni fallite tolgono soddisfazione"
Ecco le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Stroppa dopo la vittoria per 2-1 del suo Venezia contro il Modena, riportate da Trivenetogoal: "Siamo stati quasi perfetti, a parte alcune occasioni sbagliate davanti al portiere. Venire qui e imporsi in questo modo è sicuramente importante. Ho un po’ di nervosismo perché si rischia sempre di compromettere il risultato, ma andiamo avanti".
Sugli errori sotto porta, il tecnico è stato molto diretto: "Vorrei poter parlare solo bene della mia squadra, ma le occasioni fallite un po’ mi tolgono la soddisfazione. Comunque, tre punti veramente importanti. Lo stadio era pazzesco, una vera atmosfera da categoria superiore. Essere qui con 1.500 tifosi è stato bellissimo".
