Atalanta, Palladino ne convoca 20 per la trasferta col Genoa: ci sono Sulemana e Hien
Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noti i 20 calciatori convocati da Raffaele Palladino per la trasferta al Ferraris di Genova, nella sedicesima giornata di Serie A. Indisponibili Kossounou e Lookman per la Coppa d'Africa, oltre che i lungo degenti Djimsiti, Bellanova e Bakker. Come dichiarato da Palladino in conferenza stampa, out anche Pasalic a causa del terribile lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi. Questa la lista completa:
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi;
Difensori: Ahanor, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Zappacosta, Hien;
Centrocampisti: Ederson, Brescianini, De Roon, Samardzic, Maldini, Musah, Zalewski;
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Scamacca, Sulemana.
