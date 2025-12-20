Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"

Continua a tenere banco a Vicenza la questione della concessione dello stadio Menti. Il Presidente del club biancorosso, Stefano Rosso, nei giorni scorsi aveva parlato - al Giornale di Vicenza - della volontà di fare valutazioni al riguardo dopo aver visto "come proseguirà quest'anno".

La concessione è in scadenza al prossimo 30 giugno 2026, ma sul tema è intervenuto l'assessore allo sport Leone Zilio, che ha precisato: "Il Comune ha la facoltà di prolungarla fino al 2028 entro la fine di questo mese e abbiamo proceduto al rinnovo perché ci sembrava la soluzione più semplice.

Nelle prossime settimane, però, studieremo una strategia più funzionale alle esigenze dello stadio e della società biancorossa. Siamo disposti a cedere il Menti anche per un tempo molto lungo e con un canone sensibilmente ridotto ma, per farlo, il Vicenza deve formulare un business plan nel quale indichi prospettive di riqualificazione e sviluppo nel medio-lungo periodo, oltre a farsi carico degli interventi strutturali".