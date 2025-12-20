TMW Fiorentina, Paratici sempre più vicino: pronto un contratto per quattro stagioni e mezza

Fabio Paratici, salvo colpi di scena, assumerà il ruolo di direttore dell'area tecnica della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, per l'ex dirigente di Juventus e Tottenham è pronto un contratto di quattro anni e mezzo. Il primo obiettivo? Salvare i viola in questa sciagurata stagione, avviando al contempo un importante percorso di ricostruzione.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Paratici avrebbe già espresso il proprio gradimento per la proposta della società toscana. Un’apertura significativa che lascia intendere come la trattativa sia ormai entrata nella sua fase conclusiva, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli prima dell’eventuale ufficialità.

La notizia arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno alla vigilia di una partita delicatissima per la Fiorentina. La sfida contro l’Udinese, in programma al Franchi, assume i contorni di uno spartiacque fondamentale per il futuro della squadra e per il lavoro di Paolo Vanoli, chiamato a ottenere un risultato positivo. In questo contesto, la società viola sembra intenzionata a muoversi con decisione, cercando di dare un segnale forte sia all’ambiente sia alla squadra. L’ingresso di una figura esperta e di spessore come Paratici rappresenterebbe il primo passo concreto verso il mantenimento della categoria.