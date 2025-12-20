Napoli-Bologna affidata a Colombo. Fiorentina, sprint per Paratici: le top news delle 18

L'Associazione Italiana Arbitri ha designato la squadra di arbitri che dovranno dirigere la Supercoppa Italiana 2025, con la sfida tra Napoli e Bologna è affidata al signor Andrea Colombo della sezione di Como. A coadiuvarlo i guardalinee Berti e Vecchi, al VAR c'è Di Bello con Pezzuto a fare da assistente. Quarto uomo il signor La Penna.

Le serata di ieri ha regalato al Bologna una grande gioia, con la conquista della finale di Supercoppa Italiana battendo ai rigori l'Inter, ma anche una nota di amarezza. Nel corso del match, infatti, Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla sinistra cadendo male dopo un intervento falloso di Bonny. Orsolini ha richiamato l'intervento dello staff medico gridando: "Si è rotto la spalla, si è rotto". Inevitabile il cambio immediato, con il numero 10 rossoblù che ha lasciato il posto a Rowe. Effettivamente le prime sensazioni di Orsolini si sono poi dimostrate giuste perché come comunicato dalla stessa società felsinea, gli esami a cui stamani mattina si è sottoposto Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Il calciatore verrà operato nella giornata di martedì nello stesso capoluogo Reggio emiliano e i temi stimati di recupero sono di circa sei settimane.

Assenza a sorpresa tra i convocati della Juventus per la partita di questa sera contro la Roma. Juan Cabal, jolly di difesa rientrato a disposizione di mister Spalletti da una manciata di partite, resta fuori per affaticamento muscolare.

I convocati di Spalletti

Di seguito la lista dei convocati bianconeri per Juventus-Roma, diramata da Spalletti.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie,

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David.

Il "viaggio della speranza". Così i circa 200 tifosi invitati dalla Lega Serie A a Riyadh per assistere alle semifinali di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli e poi tra Bologna e Inter hanno descritto la loro esperienza. Se nel match day i ritardi accumulati hanno portato i supporter delle due squadre a entrare allo stadio a soli 30 minuti dall'inizio del match, il giorno successivo è avvenuto qualcosa di imponderabile. L'aereo di ritorno è arrivato a Napoli ed è stato bloccato, in quanto i tifosi erano stati fatti salire a bordo con alcune inadempienze a livello di documentazione di volo. I passeggeri, dopo tre ore di attesa, sono stati quindi fatti scendere e ognuno si è dovuto organizzare per rientrare nella sua rispettiva città. Un vero e proprio "viaggio della speranza", sul quale la Lega stessa sta cercando di informarsi nel dettaglio. Nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni.

Ammenda da 10.000 euro. È appena arrivato il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un'ingente multa per le parole ingiuriose rivolte a Lele Oriali.

Arrivano segnali sempre più chiari e concreti riguardo il possibile ingresso di Fabio Paratici all’interno della dirigenza della Fiorentina. Come già anticipato nelle scorse ore, tra il club viola e l’ex dirigente di Juventus e Tottenham si sono registrati contatti diretti, con l’ipotesi di un ritorno in Serie A in un ruolo di responsabile dell’area tecnica. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Paratici avrebbe già espresso il proprio gradimento per la proposta della società toscana. Un’apertura significativa che lascia intendere come la trattativa sia ormai entrata nella sua fase conclusiva, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli prima dell’eventuale ufficialità. La notizia arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno alla vigilia di una partita delicatissima per la Fiorentina. La sfida contro l’Udinese, in programma al Franchi, assume i contorni di uno spartiacque fondamentale per il futuro della squadra e per il lavoro di Paolo Vanoli, chiamato a ottenere un risultato positivo. In questo contesto, la società viola sembra intenzionata a muoversi con decisione, cercando di dare un segnale forte sia all’ambiente sia alla squadra. L’ingresso di una figura esperta e di spessore come Paratici rappresenterebbe il primo passo concreto verso il mantenimento della categoria.

Il calcio europeo riabbraccia uno dei suoi difensori più iconici. Il leggendario Thiago Silva si unirà al Porto di Farioli con effetto immediato, approdando alla corte dei "Dragões" da svincolato. Il difensore brasiliano fa così ritorno nel Vecchio Continente, proprio come pianificato dopo la recente parentesi in patria.