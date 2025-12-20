Frosinone, Alvini: "Merito alla squadra. Calò ha avuto un problema fisico"

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro lo Spezia. Queste le sue parole, riprese da AléFrosinone.it: "C'è da dare merito ai calciatori e alla squadra per come l'ha voluta portare in fondo. Potevamo evitare l'ultimo gol, sono arrabbiato per quello: dobbiamo crescere per far sì che non si riaprano queste partite, ma ci sono anche i meriti dell'avversario. Il successo è meritato, in questo momento c'è uno standard Frosinone che vuole fare la partita e giocare in un certo modo: tutto questo ci sta dando i risultati, ma non dobbiamo pensare più in là. Ora passiamo un buon Natale e guardiamo alla prossima partita con l'Empoli con fiducia. Siamo la squadra più giovane della Serie B e lo è anche lo staff, me escluso visto che sono un vecchietto: Castagnini è il padre che ci rimette in carreggiata e siamo contenti di questo. Dobbiamo lavorare ancora tantissimo per fare meglio, ho in testa solo il lavoro e non posso pensare al mercato: per quello ci sono un presidente e due direttori, mi fido di loro perché tra noi ci sono una grande sintonia e chiarezza. Calò? Ha avuto un problema fisico, lo analizzeremo in settimana".

"Quando la curva mi ha chiamato, abbiamo preso gol (ride, ndr). A noi interessa il percorso, questo pubblico ci spinge ed è molto bello giocare qui: anche i nostri tifosi meritano che il Frosinone dia il massimo sul campo, ci stiamo lavorando e proveremo a continuare a farlo. Il mio focus è sul quotidiano", ha concluso Alvini.