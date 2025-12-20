Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
TUTTO mercato WEB
Sono in corso le partite delle 14.30 nel campionato di Serie C. Vediamo di seguito i parziali al 45' delle gare in corso. Salernitana avanti 2-1 sul Foggia grazie alla doppietta di Capomaggio, con i rivali rimasti anche in 10 uomini per effetto dell'espulsione di Olivieri al 48'.
I parziali delle sfide delle 14.30
Girone A
Trento-Dolomiti Bellunesi 0-0
Albinoleffe-Alcione Milano 2-0
5' Potop (A), 14' De Paoli (A)
Girone B
Carpi-Guidonia Montecello 1-1
1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)
Torres-Arezzo 1-0
9' Starita (T)
Girone C
Salernitana-Foggia 2-1
21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)
Sorrento-AZ Picerno 0-0
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile