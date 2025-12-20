Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori

Le serata di ieri ha regalato al Bologna una grande gioia, con la conquista della finale di Supercoppa Italiana battendo ai rigori l'Inter, ma anche una nota di amarezza. Nel corso del match, infatti, Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla sinistra cadendo male dopo un intervento falloso di Bonny. Orsolini ha richiamato l'intervento dello staff medico gridando: "Si è rotto la spalla, si è rotto". Inevitabile il cambio immediato, con il numero 10 rossoblù che ha lasciato il posto a Rowe.

Effettivamente le prime sensazioni di Orsolini si sono poi dimostrate giuste perché come comunicato dalla stessa società felsinea, gli esami a cui stamani mattina si è sottoposto Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra.

Il calciatore verrà operato nella giornata di martedì nello stesso capoluogo Reggio emiliano e i temi stimati di recupero sono di circa sei settimane.