A Firenze pronta una 'rivoluzione d'inverno': Dzeko ai saluti, sirene spagnole per Kean

Per provare a risalire una classifica fin qui disastrosa, la Fiorentina - ultima con soli sei punti - è pronta a rivoluzionare la propria rosa e non sono da escludere clamorosi addii. Tra questi potrebbe anche esserci Moise Kean, scrive SporMediaset. Il destino dell'attaccante viola è inevitabilmente legato a quello della squadra. La Fiorentina, in caso di retrocessione, lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e potrebbe quindi decidere di sacrificarlo già a gennaio. Sul classe 2000 ci sarebbe il Barcellona, da tempo alla ricerca di una punta che possa dare ricambio al 37enne Robert Lewandowski.

Le mosse in attacco dei viola potrebbero però non essere finite qui perché tra i partenti c'è quasi sicuramente Edin Dzeko. Il bosniaco arrivato in estate dal Fenerbahce fin qui è stato per lo più un comprimario, ma in Serie A non mancano le pretendenti. Una su tutte il Genoa dell'ex compagno ai tempi della Roma Daniele De Rossi. Sulla sfondo c'è anche il Cagliari.

Infine, SportMediaset conferma anche l'indiscrezione che qualche girono fa vi avevamo lanciato su TuttoMercatoWeb (QUI la news): anche Dodo non sarebbe certo di restare nel capoluogo toscano. Sul brasiliano ci sarebbe l'Inter, alla ricerca di un esterno che possa sostituire l'infortunato Dumfries.

Nel frattempo la Fiorentina sta continuando la sua ricerca di un dirigente che possa colmare un vuoto di potere che ha lasciato le dimissioni dell'ex ds Daniele Pradè. Nei gironi scorsi si era fatto il nome di Cristiano Giuntoli ma la redazione di TMW oggi ha registrato un altro contatto con un ex Juventus, ossia Fabio Paratici (Questa la nostra news).