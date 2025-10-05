Tudor ha troppi centravanti, il Milan ne fa a meno: può arrivare la prima Allegrata

Chi ha il pane non ha i denti, e chi ha i denti non ha il pane, dice la saggezza popolare. Tradotto su un campo da calcio: c’è chi ha troppi centravanti, e chi ne ha troppo pochi. O, nello specifico, non è contento dell’unico a propria disposizione. È il caso di Juventus e Milan, che arrivano allo scontro diretto con situazioni diametralmente opposte, per quanto riguarda i propri settori offensivi.

Igor Tudor ha l’imbarazzo della scelta. Quello che segna di più resta Dusan Vlahovic, che però ha un paio di controindicazioni: quando parte dall’inizio, di solito, delude. E poi resta un macigno sui conti della Juventus, che dall’anno prossimo - a parametro zero peraltro - lo dovrà salutare. Di qui, la necessità: puntare su Jonathan David e Lois Openda. Che finora, quando chiamati in causa, non hanno aiutato particolarmente il croato a mandare in panchina il buon Dusan, di cui peraltro l’allenatore bianconero ha grandissima stima.

Max Allegri ne ha uno… E non è il suo preferito: Santi Gimenez, sgarbo milionario al Feyenoord consumato pochi giorni prima che gli olandesi eliminassero i rossoneri dalla scorsa edizione della Champions League, è l’unico vero nove del Milan. Ma dal suo arrivo non ha entusiasmato e c’è solo una cosa che potrebbe spingere il livornese a puntare ancora su di lui: il fatto che la macchina stia andando, e pure parecchio veloce. Per il resto, il messicano ha avuto le valigie pronte per quasi tutta l’estate - e non per ragioni economiche come Vlahovic - salvo poi restare.

…ma arriva l'Allegrata? Con la Juventus, probabilmente no: inutile cambiare tanto per, Allegri l’ha spiegato. Prima o poi, però, c’è da aspettarsi un Milan senza centravanti di ruolo. Impossibile rinunciare a Christian Pulisic, forse non il giocatore più adatto al calcio di Allegri in teoria, ma di fatto un trascinatore assoluto del Diavolo in questo avvio di stagione. E Rafael Leao è sempre più vicino a poter rientrare a pieno regime: sul portoghese ci sono grandissime aspettative, e a questo punto un attacco a due con lo statunitense - che come partner d’attacco con i bianconeri potrebbe anche avere Loftus-Cheek -, più che un’allegrata, potrebbe rientrare nell’ordine naturale delle cose.