Avellino, Iannarilli: "Abbiamo una mentalità importante, con la qualità possiamo far male"
Al termine del match contro il Mantova, il portiere dell'Avellino Anthony Iannarilli ha parlato ai microfoni di Primativvu:
"Il primo tempo non abbiamo fatto benissimo - riporta TuttoAvellino.it -. Non è facile in serie B fare sempre prestazioni. Siamo stati bravi a soffrire alla fine abbiamo avuto buone occasioni ma il pareggio è giusto. E' stato bravo il Mantova a palleggiare il primo tempo. L'Avellino ha una mentalità importante, con la qualità che abbiamo possiamo far male. Per poco non ci è riuscito ma guardiamo avanti. Quando non prendi gol è sempre buono, bene così".
