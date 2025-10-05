Bari, Meroni: "Contava solo la vittoria e volevamo portarla a casa in tutti i modi"
Dopo il successo contro il Mantova, il difensore Andrea Meroni ha parlato ai microfoni di Radio Bari: "Eravamo consapevoli che sarebbe stata una gara difficile - riporta TuttoBari.com - in un momento difficile. Quello che contava oggi era vincere. Eravamo una squadra offensiva, volevamo portare in tutti i modi a casa il risultato. Il Pareggio non ci sarebbe bastato. Il campionato è lungo, questo deve essere il nostro punto di partenza.
Devo essere bravo a inserirsi il più velocemente possibile negli schemi della squadra e soprattutto creare un’intesa con i compagni. Un punto su cui lavorare è la solidità difensiva. Non subire gol in Serie B è importantissimo. Per ottenere grossi risultati si parte da una squadra che non subisce gol".
