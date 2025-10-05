Lumezzane, Troise: "I ragazzi hanno dato tutto. Ma dobbiamo raccogliere di più"

Il tecnico del Lumezzane Emanuele Troise ha commentato il ko contro la Giana Erminio: "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, l'approccio è stato ottimo ma poi alla distanza abbiamo pagato dazio su quello che è il momento attuale, con situazioni di cambiamento che inevitabilmente ti toccano.

I ragazzi hanno dato tutto, sapevamo prima e siamo consapevoli oggi più che mai che dobbiamo accelerare il processo di crescita in quella che è la gestione della gara: anche chi è entrato deve fare di più. Il campionato va veloce, dobbiamo avere la capacità di raccogliere un po' di più rispetto a quello che stiamo producendo: tra Inter e oggi, alla squadra non si può rimproverare nulla sull'aspetto della prestazione, ma ci sono dei punti in palio che vanno raccolti".

Spetta a me far capire la reazione che serve dopo queste partite, quando si viene chiamati in causa bisogna avere la capacità di impattare un po' più velocemente: è il mio dovere far capire ai giovani che puntiamo su di loro, ci sono assenze o defezioni come quella di Donnarumma che alcuni giocatori devono saper sfruttare in modo più decisivo. Non ho nulla da dire sull'organizzazione, la preparazione alla gara o la risposta della squadra: ci sono state risposte, poi oggi commentiamo una sconfitta in una partita in cui eravamo in vantaggio".