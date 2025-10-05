Sacchi in vista di Juve-Milan: "Allegri tecnico intelligente. Tudor? Io avrei tenuto Motta"

Questa sera grande attesa per la sfida dello Stadium tra Juventus e Milan, introdotta così ai microfoni de La Repubblica dal tecnico di lungo corso ed ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi: “Che partita sarà? Spero più divertente di quello dell’anno scorso. Oggi entrambe le squadre vivono un buon momento. I rossoneri stanno facendo benissimo, la Juve può crescere ma i risultati non sono così negativi. Spero di vedere in campo Vlahovic”.

Su Tudor: “ la mano manovra a volte troppo lenta e indifesa mi sembra ma anche attenzione. A me piaceva Thiago Motta, gli avrei dato più tempo. La Juve non aveva mai giocato come chiedeva lui, per questo non ha funzionato”.

Sul Milan da Scudetto e Allegri: “È troppo presto per sbilanciarsi. Aspettiamo qualche altra settimana, ma i segnali sono positivi. Allegri è un allenatore intelligente. Sono contento se avrà successo con il Milan. Viviamo in un paese strano, dove tutti credono di sapere tutto”.