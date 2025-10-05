La partita di Vlahovic: poteva giocarla in rossonero, ma l’affondo decisivo non è mai arrivato

Dall’inizio o a partita in corso, di sicuro non in rossonero. Juventus-Milan è arrivata e non molti avrebbero scommesso che Dusan Vlahovic l’avrebbe giocata con la maglia della Vecchia Signora. Invece, eccolo lì, il centravanti più pagato della Serie A e per ora anche il miglior realizzatore della squadra di Igor Tudor. A cavallo tra problema e risorsa.

Max l’avrebbe voluto. Allegri, che l’ha allenato a Torino tra alti e bassi, l’avrebbe rifatto ben volentieri. Al suo Milan manca un grande centravanti - a meno che non lo diventi Santi Gimenez, ma non vi sono avvisaglie - e per gran parte dell’estate la convinzione silenziosa di molti addetti ai lavori era che, prima o poi, il grande affare si sarebbe consumato.

Conveniva a tutti. Al Milan, che alla fine ha virato su Nkunku: non proprio la stessa cosa di Vlahovic, idea da ultime ore di mercato e futuro da scrivere, nonostante si sia presentato molto bene. Alla Juventus, che si è tenuta in pancia un giocatore da 12 milioni di euro netti a stagione, con il contratto a scadenza e la palese intenzione di andare altrove a parametro zero a fine stagione. Ingombrante come può essere uno che ha più gol nelle gambe rispetto ai due concorrenti - David e Openda - ma non è mai riuscito a far diventare i suoi numeri qualcosa di trascinante per la Juve.

E invece l’affondo non è mai arrivato. Troppo costoso Vlahovic, troppo difficile trovare il giusto corrispettivo. Anche tecnico: Juventus e Milan hanno provato, forse senza crederci sino in fondo, a imbastire l’operazione. Con Thiaw prima che arrivasse il Newcastle, con Saelemaekers - idea bianconera - a un passo dal gong finale dell’estate. Nulla da fare: i rossoneri hanno trattato molti giocatori con caratteristiche molto diverse, ne hanno quasi chiusi almeno un paio (Boniface, Harder) e alla fine hanno giudicato non opportuno il grande affondo. A rischio di pentirsene.