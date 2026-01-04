Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, prosegue la 20a giornata: Inter U23 in casa col Novara, che incroci nel gruppo C

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Andrea Piras
Oggi alle 09:04Serie C
Andrea Piras

Proseguono oggi le gare valide per la prima giornata di ritorno, la 20a, del campionato di Serie C. Queste le partite in programma oggi.

GIRONE A
Sabato 3 gennaio
Cittadella-Virtus Verona 4-1
21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)
Trento-Giana Erminio 3-1
29’ e 82’ Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)
Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1
17' Sipos (L), 33' Messaggi (O)
Pro Vercelli-Pro Patria 1-0
57' Burruano (PV)
Renate-Pergolettese 2-1
25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)
Domenica 4 gennaio
Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Union Brescia
Ore 14:30 - Inter U23-Novara
Ore 14:30 - Lumezzane-Vicenza
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 49, Lecco 38*, Union Brescia 36, Cittadella 35*, Trento 30*, Renate 28*, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26*, Arzignano Valchiampo 24, Ospitaletto 23*, Lumezzane 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 3 gennaio
Juventus Next Gen-Carpi 2-0
24’ Puczka, 45’ Okoro
Pianese-Ascoli 4-2
30’ rig, 45’+4’ rig e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)
Pontedera-Torres 1-3
8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ aut. Vona (T), 19’ Faggi (P)
Forlì-Arezzo 1-2
16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)
Vis Pesaro-Pineto 0-2
7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)
Domenica 4 gennaio
Ore 14:30 - Campobasso-Ravenna
Ore 17:30 - Bra-Sambenedettese
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 20:30 - Ternana-Livorno
Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43*, Ravenna 41, Ascoli 34*, Pineto 31*, Vis Pesaro 27*, Guidonia Montecelio 27, Pianese 26*, Carpi 26*, Forlì 24*, Juventus Next Gen 24*, Ternana 23, Campobasso 23, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Torres 14*, Pontedera 14*

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 3 gennaio
Picerno-Audace Cerignola 1-1
51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)
Cavese-Sorrento 1-0
69' Ubaldi (C)
Domenica 4 gennaio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Latina
Ore 12:30 - Foggia-Catania
Ore 14:30 - Potenza-Giugliano
Ore 14:30 - Siracusa-Salernitana
Ore 17:30 - Trapani-Casarano
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Benevento-Crotone
Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli
Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Casertana 38*, Cosenza 36, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 25*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21*, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 15*.

*una partita in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
