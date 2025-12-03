Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, recuperi 14ª giornata: in campo nel pomeriggio sia Inter che Atalanta

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Serie C che torna in campo con due recuperi della 14ª giornata di campionato riguardandi le seconde squadre di Inter e Atalanta che hanno chiesto e ottenuto il rinvio dei match in programma durante la finestra degli impegni delle Nazionali. Di seguito il programma odierno:

SERIE C, RECUPERI 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ore 18:30 - Dolomiti Bellunesi-Inter U23

Classifica - Vicenza 42, Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 26*, Pro Vercelli 23, Trento 20, Renate 20, Giana Erminio 20, Novara 19, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Dolomiti Bellunesi 15* Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5

* una gara in meno
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Ore 17:30 - Casertana-Atalanta U23

Classifica – Catania 34, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 25*, Crotone 24, Casarano 24, Potenza 23, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21*, Trapani 21, Cavese 17, Sorrento 16, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 14, Siracusa 13, Picerno 13

* una gara in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

