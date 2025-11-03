Serie C, si chiude oggi la 12ª giornata: tutti i posticipi del lunedì
Menù ricco per quanto riguarda le gare del lunedì della 12esima giornata di Serie C. Nel Girone A in campo l’Albinoleffe contro l’Inter U23, mentre l’Alcione Milano ospita la Pro Patria. Infine sfida tra Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi. Nel Girone C occhi puntati su Vis Pesaro-Juventus Next Gen, nessun posticipo invece nel Girone C.
Di seguito il riepilogo della giornata:
SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Pergolettese-Novara 2-2
23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)
Virtus Verona-Trento 0-3
6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli
Triestina-Union Brescia 0-1
62' Cazzadori
Cittadella-Pro Vercelli 2-1
12' Burrano (PV), 45' Castelli (C), 46' Cecchetto (C)
Vicenza-Giana Erminio 2-1
47' Caferri (V), 75' Previtali (GE), 90'+2 Talarico (V)
Lecco-Arzignano Valchiampo 5-1
14' Sipos (L), 20' Frigerio (L), 26' Kritta (L), 30' Rossoni (A), 40' Zanellato (L), 68' Galeandro (L)
Lumezzane-Renate 0-0
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 19*, Cittadella 18, Alcione Milano 18*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Pergolettese 13, AlbinoLeffe 12*, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Ospitaletto 10*, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8*, Triestina -7
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Arezzo-Campobasso 5-1
16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Rimini-Bra 1-2
37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)
Livorno-Forlì 2-3
18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)
Gubbio-Ternana 3-3
29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G), 54' Vallocchia (T), 90' Tommasini (G), 90'+11 Pettinari (T)
Torres-Carpi 0-1
73' Cortesi
Pontedera-Perugia 2-2
34' Vitali (PO), 42' Giraudo (PE), 56' Ladinetti (PO), 69' Manzari (PE)
Ravenna-Ascoli 1-0
88' Okaka
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 0-1
89' Sannipoli
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen
Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Campobasso 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14*, Vis Pesaro 13*, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -1.
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
Team Altamura-Cosenza 1-1
76' Kouan (C), 83' Florio (TA)
Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4
14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)
Casarano-Monopoli 1-3
16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)
Crotone-Trapani 1-2
17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)
Potenza-Foggia 3-0
29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi
Giugliano-Siracusa 2-1
25' Balde (G), 63' Prado (G), 74' Gudelevičius (S)
Latina-Salernitana 0-0
Benevento-Sorrento 1-1
32' Manconi (B), 89' D'Ursi (S) - [al 68' espulso Ceresoli (B)]
Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.