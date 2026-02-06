Zanchetta racconta Kamate: "Aveva fame, ma era 'grezzo'. Chivu ci ha visto lunghissimo"

Andrea Zanchetta, tecnico che ha allenato in passato Issiaka Kamate all'Inter, ha parlato del talento classe 2004 a La Gazzetta dello Sport. L'allenatore lo ha avuto nell'Under 18 ed evidenzia come fosse 'grezzo' e non abituato a un contesto professionale: "Era anche desideroso di imparare. Aveva fame e voglia di sfondare, cosa che non tutti i ragazzi hanno. Poi occhi vispi e grandi. Dicevo sarebbe arrivato".

I miglioramenti di Kamate sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto se si considera che, come testimoniato da Zanchetta, giocava un calcio istintivo e di strada, tutto suola, cosa che non si vede spesso. Il tecnico ha spiegato che lo step più importante lo ha fatto nella fase difensiva: "Chivu gli ha cambiato ruolo e ci ha visto lunghissimo".

Parlando del suo futuro, considerando pure che con l'Under 23 si è inserito con calma e gioca in Serie C, spiega come sarà fondamentale che abbiano fiducia in lui e pazienza, perché servirà insistere per far sì che possa far togliere soddisfazioni al club.