Basterà Fabio Paratici per colmare il vuoto nella Fiorentina degli ultimi mesi?

"Io ho scelto la Fiorentina il 15-16 dicembre". Fabio Paratici ha ripercorso nella sua conferenza stampa la scelta viola. "La Fiorentina aveva 6 punti, Ferrari mi ha incontrato e sono venuto. Una scelta coraggiosa, perché ho ponderato varie motivazioni. Nel mio caso ho pensato che i viola hanno una serissima proprietà, infrastrutture top al mondo e un gruppo di persone con cui mi sono subito sentito in simbiosi e una città che è un brand internazionale e che ci da grandi vantaggi in termini di visibilità. Era il momento giusto di tornare in Italia, è una grande sfida ma penso che la Fiorentina meriti altri livelli".

Normale che nel corso del mese di gennaio abbia consigliato di muoversi su qualche profilo. Manor Solomon, per fare un esempio, non lo ha portato lui al Tottenham - visto che era squalificato - ma poteva essere la giusta occasione, senza spendere, da qui fino a giugno. Con il Napoli è arrivato il suo primo gol, anche se è troppo presto per capire se possa essere un profilo anche per la stagione prossima. Anche per Jack Harrison probabilmente è stata sfruttata la sua conoscenza del calcio inglese.

Ieri, appunto, è iniziata una nuova era. Quattro anni e mezzo che non potranno essere di transizione. Sei mesi sì, con un organico molto più forte delle avversarie in zona salvezza, ma poco abituato a lottare per non rischiare di retrocedere. Basterà Paratici per colmare il vuoto che si è venuto a creare negli ultimi mesi?