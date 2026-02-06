Milan, già venduti 70mila biglietti per le sfide contro Como e Parma. E il derby è sold out

L'entusiasmo in casa Milan sta inevitabilmente crescendo grazie al rendimento della squadra di Massimiliano Allegri, seconda a 5 punti di distacco dall'Inter capolista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già stati venduti circa 70mila biglietti per le sfide interne in programma contro Como e Parma rispettivamente il 18 e il 22 febbraio. Per quanto riguarda il derby, di cui ancora non si conosce la data, non ci sono più tagliandi disponibili.

Il tecnico rossonero continua a ripetere che l'obiettivo è entrare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions League, ma la realtà è che il sogno di tutti a Milanello è lo Scudetto, che manca da troppo tempo. Con il rientro di Gimenez, anche in attacco ci saranno più soluzioni con Leao, Pulisic, Fullkrug e il messicano a sperare di far parte il più spesso possibile del reparto offensivo. La Serie A non è ancora decisa.