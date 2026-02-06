Scamacca nella storia! Gol alla Juve e ingresso nella Top 10 delle punte atalantine

Oggi come nel 2019, l’Atalanta batte la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia per 3-0 entrando di diritto in semifinale e sognando di poter ritornare a Roma e compiere quello che è ancora rimasto incompiuto. Un tris fatto di compattezza, concretezza e di una lotta importante per scrivere una grande pagina di storia nerazzurra: considerando che si tratta sempre di un successo di squadra, al di là della forza dei singoli.

Se sulla sponda bianconera si parla tanto della punta che manca, in quel di Bergamo invece mister Raffaele Palladino si sta godendo il suo Gianluca Scamacca. A Como il centravanti è passato inosservato dopo 20 minuti a causa dell’espulsione di Ahanor, mentre contro i bianconeri il numero 9 nerazzurro è stato molto bravo tra sponde, gioco, visione e freddezza sottoporta nel rigore che ha regalato all’Atalanta il primo gol della gara, nonché uno dei più significativi per lo stesso Scamacca.

Contro la Juve, Gianluca Scamacca ha siglato il gol numero 28 con la maglia dell'Atalanta entrando nella top 10 dei centravanti nerazzurri più prolifici di sempre: agganciando Mateo Retegui e Simone Tiribocchi. Semplicemente la storia nella storia, aspettando anche i prossimi progressi anche in campionato.