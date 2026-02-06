Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi

Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Oggi alle 06:06Serie B
Matteo Selli

La giornata numero 23 di Serie BKT mette in campo tra le altre la sfida tra Cesena e Pescara, due squadre che hanno bisogno di punti per uscire ognuna dal proprio momento negativo e dare una svolta alla loro stagione.

COME ARRIVA IL CESENA - I padroni di casa stanno vivendo un'emergenza di risultati che perdura ormai dalla fine del 2025. I ragazzi di Mignani hanno infatti raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, nel derby contro la Reggiana, salvo poi incappare nella sconfitta negli altri quattro impegni. Sconfitte pesanti che non hanno però fatto perdere ai bianconeri la zona playoff. Adesso l'obiettivo è ritrovare il sorriso contro il fanalino di coda del campionato.

COME ARRIVA IL PESCARA - Nonostante le buone prestazioni offerte in campo, gli uomini di Gorgone hanno raccolto pochissimo rispetto a quanto prodotto in campo nelle ultime partite. La vittoria manca dal 20 dicembre contro la Reggiana, da lì solo due pareggi contro Juve Stabia e Mantova nell'ultimo turno. Ora l'obiettivo è quello di raccogliere di più di quanto fatto finora, magari con un aiuto dalla panchina, sperando nella possibilità di vedere Lorenzo Insigne, tornato dopo l'esperienza in Canada.

Articoli correlati
Südtirol-Catanzaro 2-1, le pagelle: Merkaj e Zedadka decisivi, Liberali si salva Südtirol-Catanzaro 2-1, le pagelle: Merkaj e Zedadka decisivi, Liberali si salva
Entella-Frosinone 1-1, le pagelle: Cuppone subito grande; Monterisi da dimenticare... Entella-Frosinone 1-1, le pagelle: Cuppone subito grande; Monterisi da dimenticare
Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum
Altre notizie Serie B
Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi
Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"... Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"... Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il... Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"... Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza
Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e... Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi
Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto... Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto importante"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
3 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
5 Bienvenido Ademola! Lookman timbra al debutto con l'Atletico. E già lo fece con l'Atalanta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
Immagine top news n.1 Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”
Immagine top news n.2 Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Immagine top news n.3 Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."
Immagine top news n.4 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.5 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.7 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi a nessuno"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Thuram: "La Champions mi ha fatto crescere molto. Vanno prese le distanze dai social"
Immagine news Serie A n.4 L'Atalanta batte la Juventus 3-0, Palladino concede un giorno di riposo ai suoi: ripresa sabato
Immagine news Serie A n.5 Garics: "Non è vero che Conte scarica i giocatori. Uomo bianco o nero? Sì, totalmente"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi
Immagine news Serie B n.2 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.5 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Immagine news Serie B n.6 Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"
Immagine news Serie C n.2 Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.4 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.5 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Immagine news Serie C n.6 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano