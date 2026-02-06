Serie B, Cesena-Pescara: punti pesanti in palio per obiettivi diversi

La giornata numero 23 di Serie BKT mette in campo tra le altre la sfida tra Cesena e Pescara, due squadre che hanno bisogno di punti per uscire ognuna dal proprio momento negativo e dare una svolta alla loro stagione.

COME ARRIVA IL CESENA - I padroni di casa stanno vivendo un'emergenza di risultati che perdura ormai dalla fine del 2025. I ragazzi di Mignani hanno infatti raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, nel derby contro la Reggiana, salvo poi incappare nella sconfitta negli altri quattro impegni. Sconfitte pesanti che non hanno però fatto perdere ai bianconeri la zona playoff. Adesso l'obiettivo è ritrovare il sorriso contro il fanalino di coda del campionato.

COME ARRIVA IL PESCARA - Nonostante le buone prestazioni offerte in campo, gli uomini di Gorgone hanno raccolto pochissimo rispetto a quanto prodotto in campo nelle ultime partite. La vittoria manca dal 20 dicembre contro la Reggiana, da lì solo due pareggi contro Juve Stabia e Mantova nell'ultimo turno. Ora l'obiettivo è quello di raccogliere di più di quanto fatto finora, magari con un aiuto dalla panchina, sperando nella possibilità di vedere Lorenzo Insigne, tornato dopo l'esperienza in Canada.