Lazio, Zaccagni vuole bruciare i tempi di recupero. Nei prossimi giorni ulteriori esami

Mattia Zaccagni sente il dovere di restare vicino alla sua Lazio, soprattutto quando il mare è agitato. Il capitano biancoceleste è stato costretto a fermarsi a ridosso dell’ultima sfida casalinga contro il Genoa a causa di un fastidio al muscolo obliquo dell’addome, ma nonostante l’infortunio, ha comunque voluto essere presente in panchina all’Olimpico per sostenere i compagni. Lo stop, però, lo obbligherà a saltare anche i prossimi impegni: la trasferta di campionato contro la Juventus all’Allianz Stadium e la gara di Coppa Italia contro il Bologna al Dall’Ara.

In base alle prime valutazioni, il rientro potrebbe avvenire verso la fine di febbraio, ma l’obiettivo del numero 10 è provare a bruciare le tappe per tornare a disposizione il prima possibile, scrive il Corriere dello Sport. Nei prossimi giorni sono in programma ulteriori accertamenti medici, utili a definire con maggiore precisione il percorso di recupero e le tempistiche effettive.

La partita con i bianconeri rappresenterà la quinta gara stagionale che Zaccagni sarà costretto a guardare da fuori, la terza saltata per problemi fisici. In precedenza aveva già dovuto fermarsi contro il Torino, alla sesta giornata, per un guaio muscolare agli adduttori, oltre alla recente assenza con il Genoa. Anche allora si temeva uno stop prolungato, ma contro ogni pronostico riuscì a rientrare subito dopo la sosta per le nazionali, facendosi trovare pronto contro l’Atalanta.