Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni in entrata"

Il tecnico del Siracusa Marco Turati nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Salernitana si è soffermato sul mercato che ha visto già partire ben quattro giocatori, anche se il solo Guadagni al Picerno è stato ufficializzato dal club, mentre per il momento in entrata non si registrano movimenti.

"Abbiamo già perso alcuni calciatori importanti e altri li perderemo strada facendo. Ci hanno salutato Alma, Ba, Frosali e Guadagni: il mese di gennaio è iniziato, ad ora non abbiamo operazioni in entrata e vedremo chi vorrà continuare con noi. - spiega il tecnico aretuseo come riporta SiracusaFans.it - Dobbiamo preparare la squadra nel migliore dei modi dal punto di vista psicologico: è stato sempre dimostrato grande attaccamento, domani affronteremo una delle squadre più forti di questa Serie C e i ragazzi non mancheranno di motivazioni, anche se sappiamo che tutto ciò che viene dall'esterno al momento non ci agevola".

Il Siracusa vive infatti un momento complicato a causa dei problemi finanziari a cui è andata incontro la proprietà con il mancato rispetto dei pagamenti di stipendi e contributi per i mesi di settembre e ottobre che è costato un deferimento al Tribunale Federale Nazionale che potrebbe portare dai due ai sei punti di penalizzazione.