Sorrento, Cacace: "Chiediamo scusa ai tifosi. Chi non vuole lottare non verrà trattenuto"

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata dal Sorrento sul campo del Trapani, il direttore sportivo rossonero Davide Cacace ha parlato al termine della gara, assumendosi le responsabilità del momento e lanciando un messaggio chiaro all’ambiente.

“Ho parlato con lo staff tecnico e con la società e abbiamo deciso che fosse giusto metterci la faccia dopo una partita del genere. Abbiamo approcciato nel modo sbagliato, poi avremmo anche potuto riaprirla in diverse occasioni, ma quando una gara nasce male spesso finisce peggio”.

Cacace ha poi rivolto un pensiero ai tifosi, delusi dalla prestazione: “Chiediamo scusa ai tifosi che hanno fatto un lungo viaggio per venire qui. Sappiamo cosa dobbiamo fare e sono certo che siamo pronti a lottare tutti insieme”.

Infine, un avvertimento chiaro in vista del futuro: “Chi non dovesse avere questa intenzione, di certo non verrà trattenuto”.