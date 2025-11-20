Al Sorrento va mister Serpini. Falzerano risolve col Monopoli, Paganessi con l'AlbinoLeffe

Nuova era in casa Sorrento, con la società che due giorni fa aveva fatto sapere del divorzio - risoluzione consensuale - con il Direttore Sportivo Alessandro Amarante e dell'esonero di mister Mirko Conte; decisi ieri mattini, i sostituti, con la promozione di Davide Cacace al ruolo di uomo mercato (ricopriva prima il ruolo di Responsabile dell'area tecnica) e con la prima squadra rossonera affidata a mister Cristian Serpini, reduce dall'avventura dello scorso anno sulla panchina del Carpi. Con lui, arriva a Sorrento anche il vice allenatore Mirko Magistro, mentre a completare lo staff tecnico saranno i riconfermati Giuseppe Ambrosio e Bruno Conte, rispettivamente preparatore atletico e collaboratore tecnico, oltre al preparatore dei portieri Nando Ulliano.

Ma per un arrivo, nel Girone C c'è anche un addio: Marcello Falzerano ha salutato il Monopoli, risolvendo il contratto che lo legava al club pugliese, dove era arrivato da svincolato a ottobre 2024. Il centrocampista, classe 1991, è nel mirino del Città di Fasano, formazione del Girone H di Serie D, al momento in vetta alla graduatoria del raggruppamento e in lotta per la Serie C: vedremo se ci saranno sviluppi.

Andando invece al Girone A, è addio tra l'AlbinoLeffe e il centrocampista Tommaso Paganessi: il classe 2006 ha risolto il contratto con la formazione bluceleste.