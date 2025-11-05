Atalanta contro l'OM del bresciano De Zerbi, Juric: "Normale che senta la partita più di altre"

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa assieme al suo calciatore Mario Pasalic per introdurre la partita di Champions League che attende la Dea sul campo dell'Olympique Marsiglia.

Una sfida particolare, quella che attende Juric e la sua Atalanta, visto che contro si para la squadra allenata da un bresciano doc come Roberto De Zerbi. E proprio su questo, tra le altre cose, è stato interrogato il tecnico croato nel corso della conferenza di vigilia. Ha detto Juric, a tal proposito: "So che tra Brescia e Bergamo c'è una grande rivalità. E' normale che lui senta questa partita molto più delle altre".

Non solo De Zerbi, però, perché Juric ha risposto anche a una domanda su quanto senta solida la sua panchina all'Atalanta e se le voci che si fanno crescenti disturbino il suo modo di lavorare: "Non sono d'accordo. Abbiamo giocato delle partite molto buone dove analizzando dati, statistiche e numeri rispetto all'avversario ho visto una squadra che ha giocato bene. Tuttavia a Udine la squadra non mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista, ma l'Atalanta in tutte queste gare si è comportata bene: ci è mancato solo il risultato".

