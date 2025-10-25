Pergolettese, Curioni: "Pro Vercelli è partita forte. Saremo un po' contati: è un dato di fatto"

In vista della gara contro la Pro Vercelli, il tecnico della Pergolettese Giacomo Curioni ha parlato ai canali ufficiali del club: "Andiamo ad affrontare una squadra che è partita forte, poi ha avuto delle partite dove non ha fatto punti e ha alternato risultati positivi ad altri meno. E’ una squadra che comunque è sempre pericolosa, soprattutto sul proprio terreno di casa, che ha una buona organizzazione e ha degli elementi di livello per questo campionato.

La non abitudine al campo in erba sintetica può creare problemi? No, problemi no, però è una particolarità della partita. E’ una superficie diversa da quella che a cui di solito siamo abituati ad utilizzare. La capacità di adattamento deve essere massima e l'abbiamo dimostrato anche a Trento: dovremo farci trovare pronti anche per a partita di domenica.

Saremo un po' contati: è un dato di fatto. Oltre che le squalifiche di Bane e di Parker, avremo comunque sempre l'assenza di Jaouhari, che per noi è un giocatore che negli ultimi anni è stato importante e non l'abbiamo ancora avuto pienamente a disposizione. Dobbiamo valutare anche la situazione di Capoferri, che ha preso un trauma contusivo e stiamo cercando di recuperarlo, ma difficilmente sarà disponibile per la trasferta di Vercelli".