Napoli, Spinazzola al 45': "Dobbiamo continuare a restare alti, senza abbassarci"
Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con l'Inter: "Conte ci ha detto di continuare a pressare e non abbassarci, dobbiamo restare alti".
