L'Inter concede un contropiede, il Napoli raddoppia: gran gol di McTominay
Dopo De Bruyne, ecco Scott McTominay. Il Napoli si fa trascinare dalle sue stelle nella notte importante contro l'Inter. Il centrocampista scozzese raddoppia, sfruttando al meglio un contropiede concesso dai nerazzurri. Lancio lungo di Spinazzola, l'ex Manchester United parte in campo aperto e con un gran destro a incrociare batte Sommer per il 2-0.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Inter a cura della redazione di TMW!
