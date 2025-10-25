Due infortuni, due legni e il rigore vincente di De Bruyne: bel primo tempo, Napoli-Inter 1-0

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio contro l'Inter grazie alla rete di De Bruyne da calcio di rigore al 33'.

Mezzora di equilibrio

Il Napoli fa fatica a cancellare le tossine dopo la batosta rimediata in casa del PSV e comincia male, con una manovra farraginosa e troppo nervosismo. L'Inter prova ad approfittarne e per il primo quarto d'ora si fa preferire, costruendo tre palle gol: Bastoni su sviluppi di piazzato va a un passo dal legno, Calhanoglu da fuori manda a lato di un soffio, Lautaro a tu per tu con Milinkovic-Savic si fa ipnotizzare. Poi, però, pian piano inizia a prendere campo anche la squadra di Conte. Il secondo quarto d'ora è di marca azzurra, specie nel possesso, meno nelle occasioni.

De Bruyne fa l'1-0 e si fa male

Alla mezzora l'arbitro Mariani, probabilmente richiamato dall'assistente, assegna un rigore al Napoli per un fallo su Di Lorenzo da parte di Mkhitaryan, che nell'occasione si fa anche male e deve lasciare il campo (l'ex Zielinski, fischiatissimo dal Maradona, entra al suo posto). Conte manda De Bruyne dal dischetto, preferendolo a Neres che aveva preso il pallone, e il belga trasforma il penalty in maniera fredda, ma poi spaventa tutti fermandosi subito e toccandosi il flessore: altro infortunio, anche l'ex Manchester City è costretto a issare bandiera bianca.

Un altro legno

Nel finale di frazione c'è tempo per una traversa di Bastoni, ancora su sviluppi di calcio d'angolo, e di una girata di Lautaro che sfiora il palo. Ma anche di un altro legno colpito dall'Inter, il secondo del primo tempo, stavolta con Dumfries a spaventare il Maradona. Ma il parziale rimane lo stesso: 1-0 per gli azzurri.

