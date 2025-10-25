Marelli non ha dubbi: "Non è rigore per il Napoli. Il VAR doveva revocarlo"
Nel corso della telecronaca di Napoli-Inter, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato del rigore dubbio assegnato agli azzurri e trasformato da Kevin De Bruyne per l'1-0. Questo il pensiero preciso di Marelli in merito:
"Per me questo non è calcio di rigore, il contatto è cercato da Di Lorenzo che allarga il braccio, Mhkitaryan continua la sua corsa normalmente senza nessun movimento verso l'avversario ed è escluso qualsiasi fallo di Acerbi che prende il pallone nettamente, poi solo dopo c'è il contatto di gioco con Di Lorenzo. Il rigore doveva essere revocato dal VAR".
