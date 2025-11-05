Roma, Gasperini: "Per tutte le italiane ci sono difficoltà in Europa, ritmi diversi rispetto alla Serie A"

In vista della sfida di domani sera contro i Glasgow Rangers in Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche del percorso della sua squadra nella competizione e delle ambizioni dopo due sconfitte nelle prime tre gare:

Che gara si aspetta?

"Quando vieni a giocare su questi campi le partite sono sempre molto difficili, trovi degli ambienti molto carichi, molto caldi, con squadre molto dinamiche. Dei Rangers abbiamo visto queste ultime due partite, dopo il cambio di allenatore: sono state due ottime gare. Quindi ci aspettiamo una partita sotto l'aspetto atletico molto impegnativa. Dovremmo stare molto bene e essere molto bravi per fare una buona gara".

Si può credere ancora di rientrare nelle prime 8?

"Intanto, bisogna conquistare l'ingresso. Senza pensare troppo in avanti, ma bisogna prima conquistare quello che è possibile. Chiaramente le due partite in casa ci costringono ad avere molta attenzione, perché nelle prossime cinque partite bisogna vincerne almeno tre per raggiungere prima di tutto la qualificazione. Le partite sono tutte molto complicate e difficili, perché in Europa ci sono squadre che sono molto preparate. Abbiamo visto che per tutto il calcio italiano ci sono difficoltà a giocare su ritmi che in Europa sono sicuramente diversi rispetto al nostro campionato".