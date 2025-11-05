L'uomo più atteso la sblocca: Lautaro in gol, Inter avanti sul Kairat
Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Inter-Kairat
La sblocca l'uomo più atteso. Dopo un primo tempo che si stava complicando per l'Inter, Lautaro Martinez al 45' raccoglie un pallone vagante in area dopo un tentativo di testa di Esposito: il primo tempo viene murato, ma l'argentino la mette in rete sulla ribattuta.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l'impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
