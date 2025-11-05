Campobasso, Figliomeni: "Il ko di Arezzo fa ancora male, e infastidisce tutt'oggi"

Una sconfitta piuttosto pesante quella rimediata nel weekend ormai trascorso dal Campobasso, che ha perso per 5-1 il confronto della 12ª giornata del Girone B di Serie C contro la capolista Arezzo: netto e senza possibilità di replica questo ko, che arriva per altro dopo il pareggio contro il Rimini del turno precedente.

Uno schiaffo doloroso, sul quale, come si legge sul portale tuttoc.com, è tornato a parlare il Direttore Sportivo rossoblù Giuseppe Figliomeni: "Siamo tutti un po' delusi, non nego che ancora oggi fa male e infastidisce quel risultato. L'unica medicina è riportare in campo la delusione che c'è stata, anche per i tifosi che ci seguono ovunque, in una partita che abbiamo comunque meritato di perdere. Sicuramente dobbiamo partire da sacrificio, sudore e sofferenza per poter ripagare la fiducia delle persone che, gratuitamente, ci regalano amore".

A ogni modo, la classifica non è ancora preoccupante, e di seguito andiamo a riportarla:

Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Campobasso 16, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti