Lazio, Isaksen: "Mi sento meglio, mi sono divertito ad aiutare la squadra. Ora l'Inter"

Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, ha parlato a sport.tv2.dk del suo attuale momento di forma. Il danese è stato protagonista dell'ultimo successo dei biancocelesti contro il Cagliari, segnando un gran gol che ha sbloccato la partita:

"Un mese fa aveva avevo giocato poco, solo dieci minuti, quindi ovviamente è stato un po' difficile quando sono tornato in Nazionale. Ora mi sento meglio, mi sono divertito ad aiutare la squadra. Prima della sosta per le Nazionali dobbiamo giocare una gara contro l'Inter".

24 anni, Isaksen ha raccolto in questo inizio di stagione 6 presenze, di cui le ultime 3 da titolare. Ha pagato qualche problema di salute, saltando le prime due giornate di campionato a causa della mononucleosi e nelle successive tre ha raccolto appena 10 minuti, giocati nella partita contro il Sassuolo e restando in panchina nel derby e contro il Genoa.