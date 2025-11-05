Marsiglia-Atalanta, De Ketelaere spreca il rigore del possibile vantaggio
L'Atalanta spreca un calcio di rigore al 14' con De Ketelaere. Massima punizione concessa per fallo di Rulli in uscita su Krstovic. Dal dischetto il belga sceglie l'angolo alla sinistra del portiere che intuisce e salva in corner. Al Vélodrome siamo ancora sullo 0-0.
