Perugia, Tedesco: "Primo tempo brutto. Ascoli? Gioca il miglior calcio della C"

Giovanni Tedesco, tecnico del Perugia, ha analizzato nel postpartita il ko contro l'Ascoli di Francesco Tomei. Ecco uno stralcio delle sue parole raccolto da TuttoC.com:

“L’Ascoli è una gran bella squadra, probabilmente quella che gioca il miglior calcio della Serie C. Sono molto arrabbiato per un episodio dubbio e discutibile. C’è un contrasto, la palla schizza sul braccio. Non parlo dell’Ascoli, per cui ho massimo rispetto, ma di noi: la società deve farsi sentire di più. Nel calcio funziona così, c’è sudditanza”.

Sulla gara: “Primo tempo brutto, me ne prendo la responsabilità: avevo preparato un piano diverso. Siamo andati sotto su calcio d’angolo. Nel secondo tempo abbiamo avuto coraggio, siamo tornati al 4-3-1-2 e l’abbiamo ripresa. Alla squadra non rimprovero nulla”.

Tedesco ribadisce il concetto anche in chiave gestionale: “Non chiederò incontri alla società. Io lavoro e basta. Ma il Perugia merita più rispetto”. Sul mercato: “Riccardo (Gaucci ndr) e Novellino stanno facendo un grande lavoro con le risorse disponibili. Se arriverà qualcosa bene, altrimenti mi rimbocco le maniche”.

Capitolo nuovi: “Stramaccioni è un po’ indietro di condizione ma non ha fatto male. Bolsius ha qualità importanti: l’ultima palla per Riccardi lo dimostra. Ripeto: alla squadra non posso rimproverare niente”.